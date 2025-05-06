Стармер и Макрон обсудили 30-дневное прекращение огня в Украине

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА
Эксклюзив
5 мая, 14:12 • 30418 просмотра

Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА

5 мая, 08:41 • 108399 просмотра

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Эксклюзив
5 мая, 06:29 • 166564 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Эксклюзив
5 мая, 06:08 • 170099 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

3 мая, 09:33 • 173770 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 189249 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 233823 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 113673 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 106856 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 104965 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+10°
2м/с
68%
749 мм
Популярные новости

Тяжелобольной кадыров переформатирует власть в чечне и ищет себе преемника - СМИ

5 мая, 15:25 • 18756 просмотра

В Полтавской области в трагическом ДТП погибли патрульный и сотрудник ТЦК: что известно

5 мая, 15:36 • 20667 просмотра

Во Львове ветерана войны унизили в банке из-за обслуживания вне очереди: детали инцидента

5 мая, 16:26 • 17240 просмотра

Подменяют реальность мифами: россияне используют поезд времен Второй мировой для вербовки на войну

5 мая, 16:56 • 9864 просмотра

Украинцы массово покупают квартиры в Польше: их поощряет 2% кредит

5 мая, 17:40 • 10395 просмотра
публикации

Наука, которая кормит Украину: как развитие украинского животноводства обеспечивает продовольственную безопасность государства?

5 мая, 13:53 • 68536 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

5 мая, 06:29 • 166567 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

5 мая, 06:08 • 170102 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 233823 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 103660 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Роберт Фицо

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

20:19 • 2202 просмотра

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

5 мая, 08:45 • 74348 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

5 мая, 08:03 • 73291 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

5 мая, 07:50 • 79551 просмотра

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

4 мая, 16:24 • 37191 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

Сухой Су-30

Saab JAS 39 Gripen

F-16 Fighting Falcon

Dassault Rafale

Стармер и Макрон обсудили 30-дневное прекращение огня в Украине

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Премьер Британии и президент Франции обсудили принуждение рф к 30-дневному перемирию для начала переговоров. Лидеры договорились активизировать сотрудничество и провести саммит ЕС-Британия.

Стармер и Макрон обсудили 30-дневное прекращение огня в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы войны в Украине. Об этом сообщается на сайте правительства Королевства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что лидеры обсудили необходимость для россии взять на себя обязательства по 30-дневному прекращению огня "для обеспечения содержательных мирных переговоров".

Украина доказала, что желает и готова сесть за стол переговоров и находится на стороне мира

- сказал Стармер.

Также лидеры Британии и Франции договорились активизировать сотрудничество между двумя странами во всех сферах, включая оборону и безопасность, а также нелегальную миграцию.

"Они также согласились с важностью успешного проведения саммита ЕС-Великобритания, который состоится через две недели", - говорится в сообщении.

Напомним

По информации Politico, изменение тактики президента США Дональда Трампа в отношении мирных переговоров произошло после месяцев непубличной коммуникации премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона.

На днях президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие восемь-десять дней Запад усилит давление на россию в вопросе установления мира в Украине. В то же время он отметил, что в этом вопросе "остается осторожным", потому что "часть уравнения зависит от москвы".

Безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому миру: детали разговора Зеленского и Стармера26.04.25, 18:28 • 10426 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Эммануэль Макрон
Франция
Великобритания
Украина
Brent
$60.47
Bitcoin
$94,604.80
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$32.93
Золото
$3,338.84
Ethereum
$1,814.12