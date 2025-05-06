Стармер и Макрон обсудили 30-дневное прекращение огня в Украине

Премьер Британии и президент Франции обсудили принуждение рф к 30-дневному перемирию для начала переговоров. Лидеры договорились активизировать сотрудничество и провести саммит ЕС-Британия.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы войны в Украине. Об этом сообщается на сайте правительства Королевства, информирует УНН. Детали Отмечается, что лидеры обсудили необходимость для россии взять на себя обязательства по 30-дневному прекращению огня "для обеспечения содержательных мирных переговоров". Украина доказала, что желает и готова сесть за стол переговоров и находится на стороне мира - сказал Стармер. Также лидеры Британии и Франции договорились активизировать сотрудничество между двумя странами во всех сферах, включая оборону и безопасность, а также нелегальную миграцию. "Они также согласились с важностью успешного проведения саммита ЕС-Великобритания, который состоится через две недели", - говорится в сообщении. Напомним По информации Politico, изменение тактики президента США Дональда Трампа в отношении мирных переговоров произошло после месяцев непубличной коммуникации премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона. На днях президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие восемь-десять дней Запад усилит давление на россию в вопросе установления мира в Украине. В то же время он отметил, что в этом вопросе "остается осторожным", потому что "часть уравнения зависит от москвы". Безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому миру: детали разговора Зеленского и Стармера