Макрон обговорив з Трампом припинення вогню на 30 днів: чекає на відповідь рф і обіцяє реакцію за відмову
Київ • УНН
Президент Франції заявив про підтримку заклику Трампа до 30-денного припинення вогню в Україні, очікуючи відповіді росії.
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про переговори з президентом США Дональдом Трампом і висловив підтримку його заклику до 30-денного припинення вогню у війні рф проти України, вказавши, що очікує відповіді росії і пообіцявши реакцію у разі відмови, пише УНН.
Учора ввечері я кілька разів розмовляв із президентом Дональдом Трампом. Я вітаю його рішучий заклик до безумовного 30-денного припинення вогню, як це зробили наші британські та скандинавські партнери раніше цього ранку
Трамп закликав Україну та росію до 30-денного перемир'я та застеріг про санкції09.05.25, 00:41 • 5086 переглядiв
Президент Франції підкреслив: "Ми всі повинні працювати над досягненням цієї мети без зволікання, фальшивих приводів або тактики тяганини".
Лідери Фінляндії та Норвегії обговорили 30-денне перемир'я в Україні з Трампом і Зеленським09.05.25, 12:40 • 1854 перегляди
Україна вже висловила свою підтримку такому припиненню вогню майже два місяці тому. Тепер я очікую, що росія зробить те саме. Якщо цього не станеться, ми готові відреагувати рішуче разом з усіма європейцями та у тісній співпраці зі Сполученими Штатами
"Безпека вдома. Сила за кордоном": прем'єр Британії Стармер запровадив масштабні санкції проти "тіньового флоту" рф09.05.25, 11:25 • 2770 переглядiв
Раніше
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про існування спільної європейської декларації про припинення вогню у війні рф проти України від Німеччини, Франції, Польщі та інших партнерів.
Це, з його слів, "в основному ідентично пропозиції щодо 30-денного припинення вогню". За словами Мерца, європейці підтримують цю вимогу президента США Дональда Трампа.
Якщо росія не піде на шлях справжніх мирних переговорів, ми без вагань "посилимо санкційний тиск разом з нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки", наголосив Мерц.
Мерц повідомив про спільну європейську декларацію щодо припинення вогню в Україні: що передбачає09.05.25, 13:07 • 1762 перегляди