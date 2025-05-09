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Макрон обговорив з Трампом припинення вогню на 30 днів: чекає на відповідь рф і обіцяє реакцію за відмову

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

Президент Франції заявив про підтримку заклику Трампа до 30-денного припинення вогню в Україні, очікуючи відповіді росії.

Макрон обговорив з Трампом припинення вогню на 30 днів: чекає на відповідь рф і обіцяє реакцію за відмову

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про переговори з президентом США Дональдом Трампом і висловив підтримку його заклику до 30-денного припинення вогню у війні рф проти України, вказавши, що очікує відповіді росії і пообіцявши реакцію у разі відмови, пише УНН.

Учора ввечері я кілька разів розмовляв із президентом Дональдом Трампом. Я вітаю його рішучий заклик до безумовного 30-денного припинення вогню, як це зробили наші британські та скандинавські партнери раніше цього ранку

- повідомив Макрон.

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Президент Франції підкреслив: "Ми всі повинні працювати над досягненням цієї мети без зволікання, фальшивих приводів або тактики тяганини".

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Україна вже висловила свою підтримку такому припиненню вогню майже два місяці тому. Тепер я очікую, що росія зробить те саме. Якщо цього не станеться, ми готові відреагувати рішуче разом з усіма європейцями та у тісній співпраці зі Сполученими Штатами

- наголосив Макрон.

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Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про існування спільної європейської декларації про припинення вогню у війні рф проти України від Німеччини, Франції, Польщі та інших партнерів. 

Це, з його слів, "в основному ідентично пропозиції щодо 30-денного припинення вогню". За словами Мерца, європейці підтримують цю вимогу президента США Дональда Трампа.

Якщо росія не піде на шлях справжніх мирних переговорів, ми без вагань "посилимо санкційний тиск разом з нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки", наголосив Мерц.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
Фінляндія
Франція
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