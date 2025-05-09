Макрон обсудил с Трампом прекращение огня на 30 дней: ждет ответа рф и обещает реакцию за отказ

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о переговорах с президентом США Дональдом Трампом и выразил поддержку его призыву к 30-дневному прекращению огня в войне рф против Украины, указав, что ожидает ответа россии и пообещав реакцию в случае отказа, пишет УНН.

Вчера вечером я несколько раз разговаривал с президентом Дональдом Трампом. Я приветствую его решительный призыв к безусловному 30-дневному прекращению огня, как это сделали наши британские и скандинавские партнеры ранее этим утром - сообщил Макрон.

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Президент Франции подчеркнул: "Мы все должны работать над достижением этой цели без промедления, фальшивых поводов или тактики затягивания".

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Украина уже выразила свою поддержку такому прекращению огня почти два месяца назад. Теперь я ожидаю, что россия сделает то же самое. Если этого не произойдет, мы готовы отреагировать решительно вместе со всеми европейцами и в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами - подчеркнул Макрон.

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Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о существовании совместной европейской декларации о прекращении огня в войне рф против Украины от Германии, Франции, Польши и других партнеров.

Это, по его словам, "в основном идентично предложению о 30-дневном прекращении огня". По словам Мерца, европейцы поддерживают это требование президента США Дональда Трампа.

Если россия не пойдет по пути настоящих мирных переговоров, мы без колебаний "усилим санкционное давление вместе с нашими европейскими партнерами и Соединенными Штатами Америки", подчеркнул Мерц.



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