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"Безопасность дома. Сила за границей": премьер Британии Стармер ввел масштабные санкции против "теневого флота" рф

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Новые санкции направлены на 100 нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть, стоимостью более 24 миллиардов долларов с начала 2024 года. Это самый большой пакет санкций на сегодня.

"Безопасность дома. Сила за границей": премьер Британии Стармер ввел масштабные санкции против "теневого флота" рф

Великобритания объявила о крупнейшем на сегодняшний день пакете санкций против российской экономики. Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Как отмечала пресс-служба британского правительства, новые санкции должны усилить давление на российскую экономику, испытывающую трудности из-за низких цен на нефть и высоких затрат на войну с Украиной.

Пакет санкций будет направлен на "теневой флот" россии, перевозящий российскую нефть и представляющий опасность для судоходства. Речь идет о 100 нефтяных танкерах, которые с начала 2024 года перевезли грузы стоимостью более 24 миллиардов долларов.

Бессмысленные действия этого флота представляют серьезную и дорогостоящую угрозу для критически важной национальной инфраструктуры Великобритании и евроатлантического региона, а также для окружающей среды

– заявили в британском правительстве.

Великобритания введет санкции против 100 танкеров "теневого флота" россии09.05.25, 04:29 • 4094 просмотра

Угроза, которую россия представляет для нашей национальной безопасности, не может быть недооценена. Чтобы усилить давление на Путина, я объявляю о крупнейшем пакете санкций на сегодняшний день. Я всегда буду делать все необходимое, чтобы защитить работающих людей. Безопасность дома. Сила за границей

– написал Кир Стармер.

Напомним

Председатель дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что 17-й пакет санкций против россии будет готов к принятию на следующем Совете ЕС по иностранным делам. Еврокомиссия уже отправила проект в столицы Европы.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония продолжит сотрудничать со странами Балтийского и Северного морей. Это обеспечит защиту окружающей среды, безопасность морской и подводной инфраструктуры.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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