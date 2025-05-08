Каллас назвала очікувані терміни ухвалення 17-го пакету санкцій ЄС проти рф
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що 17-й пакет санкцій проти росії буде готовий до ухвалення на наступній Раді ЄС із закордонних справ. Єврокомісія вже відправила проєкт до столиць Європи.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас сподівається, що 17-й пакет санкцій проти росії буде ухвалений на наступній Раді ЄС із закордонних справ. Про це вона заявила за підсумками дводенного неформального засідання голів МЗС країн блоку у Варшаві у четвер, пише УНН.
Ми працюємо над 17-м пакетом санкцій, який, сподіваюся, ми будемо готові ухвалити на наступній Раді ЄС із закордонних справ
Додамо, згідно з розкладом на сайті Ради ЄС, наступне засідання Ради ЄС із закордонних справ очікується 15 травня, а потім - 20 травня та 26 травня.
Єврокомісія відправила проект 17-го пакету санкцій проти росії до столиць Європи07.05.25, 19:36 • 8506 переглядiв