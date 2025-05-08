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Каллас назвала ожидаемые сроки принятия 17-го пакета санкций ЕС против рф

Киев • УНН

 • 3456 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас сообщила, что 17-й пакет санкций против россии будет готов к принятию на следующем Совете ЕС по иностранным делам. Еврокомиссия уже отправила проект в столицы Европы.

Каллас назвала ожидаемые сроки принятия 17-го пакета санкций ЕС против рф

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас надеется, что 17-й пакет санкций против россии будет принят на следующем Совете ЕС по иностранным делам. Об этом она заявила по итогам двухдневного неформального заседания глав МИД стран блока в Варшаве в четверг, пишет УНН.

Мы работаем над 17-м пакетом санкций, который, надеюсь, мы будем готовы принять на следующем Совете ЕС по иностранным делам

- сообщила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас.

Добавим, согласно расписанию на сайте Совета ЕС, следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам ожидается 15 мая, а затем - 20 мая и 26 мая.

Еврокомиссия отправила проект 17-го пакета санкций против россии в столицы Европы07.05.25, 19:36 • 8506 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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