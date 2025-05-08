Каллас назвала ожидаемые сроки принятия 17-го пакета санкций ЕС против рф
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас сообщила, что 17-й пакет санкций против россии будет готов к принятию на следующем Совете ЕС по иностранным делам. Еврокомиссия уже отправила проект в столицы Европы.
Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас надеется, что 17-й пакет санкций против россии будет принят на следующем Совете ЕС по иностранным делам. Об этом она заявила по итогам двухдневного неформального заседания глав МИД стран блока в Варшаве в четверг, пишет УНН.
Мы работаем над 17-м пакетом санкций, который, надеюсь, мы будем готовы принять на следующем Совете ЕС по иностранным делам
Добавим, согласно расписанию на сайте Совета ЕС, следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам ожидается 15 мая, а затем - 20 мая и 26 мая.
Еврокомиссия отправила проект 17-го пакета санкций против россии в столицы Европы07.05.25, 19:36 • 8506 просмотров