Еврокомиссия отправила проект 17-го пакета санкций против россии в столицы Европы

Во вторник Европейская комиссия направила проект 17-го пакета санкций против россии в столицы Европейского Союза. Об этом пишет УНН со ссылкой на Polskie Radio.

Мы не отступаем от давления на российскую военную экономику через санкции. Работа над следующим, 17-м пакетом только началась. Надеюсь, что он будет завершен до конца польского председательства - подчеркнул в Страсбурге польский министр по европейским делам Адам Шлаплка.

Стоит отметить, что до конца польского председательства в Европейском Совете осталось менее двух месяцев.

Шлапка отметил, что давление на россию должно происходить параллельно с вооружением Украины, чтобы укрепить ее перед возможными переговорами о прекращении огня.

Наша позиция четкая и неизменная – Украина должна быть в сильной позиции, чтобы иметь возможность договориться о хорошей сделке и защитить ее после ее заключения - добавил польский министр.

Что известно о 17-м пакете санкций

17-й пакет санкций включает, среди запрета на экспорт в россию химических веществ, используемых в ракетных двигателях. Кроме того, торговые ограничения за обход санкций ЕС понесли очередные компании, в частности из Турции, Сербии, Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов.

ЕС в очередной раз будет давить на российский теневой флот. Речь идет о более 100 судах, которые перевозят российскую нефть по цене, превышающей лимиты цен, что является нарушением международных санкций.

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Пакет также включает черный список лиц, компаний и учреждений, которым запрещен въезд в ЕС, а их активы в Европе заблокированы.

Под санкции также попадут еще 15 человек, в частности руководители исследовательских и производственных компаний, специализирующихся на электронных компонентах. Также есть еще 45 компаний военно-промышленного комплекса, включая судоходные, транспортные и компании, занимающиеся беспилотниками. В целом в черном списке почти 2,5 тысячи человек, компаний и учреждений.

Дополнение

Официальные лица США подготовили президенту Дональду Трампу ряд вариантов усиления экономического давления на россию, поскольку российский диктатор владимир путин даже не пытается прекратить войну в Украине.