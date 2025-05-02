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Команда Трампа підготувала президенту варіанти тиску на рф, щоб припинити війну - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1874 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає варіанти посилення економічного тиску на росію через продовження війни в Україні. Україна та союзники закликають до жорсткіших обмежень експорту енергоносіїв.

Команда Трампа підготувала президенту варіанти тиску на рф, щоб припинити війну - Bloomberg

Офіційні особи США підготували президенту Дональду Трампу низку варіантів посилення економічного тиску на росію, оскільки російський диктатор володимир путін навіть не намагається припинити війну в Україні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в офіційних колах, передає УНН.

Деталі

Люди з офіційних кіл Білого дому на умовах анонімності повідомили, що Трамп досі не ухвалив жодного рішення, оскільки дипломатичні зусилля тривають. Та пообіцяли уточнювати, які із запропонованих варіантів потрапили на розгляд на стіл президенту. Зауваживши, що будь-яке рішення прийматиме виключно президент.

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Україна та її союзники закликають США посилити тиск на москву, зокрема шляхом посилення обмежень на експорт енергоносіїв та доходи від нафти. Щоб змусити її до припинення вогню на умовах, запропонованих Трампом. США та Європейський Союз вже запровадили безпрецедентний рівень санкцій проти москви з моменту її повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, але не змогли змусити путіна припинити бойові дії.

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Рада національної безпеки США та Державний департамент не відповіли на запити про коментарі. Речник спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа, який зустрічався з путіним минулого тижня, також не відповів.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив у четвер, 1 травня, що Європейський Союз готується завдати удару по росії 17-м пакетом санкцій, назвавши російського диктатора володимира путіна "єдиною перешкодою" на шляху до миру в Україні.

Лілія Набока

Лілія Набока

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