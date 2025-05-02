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російські мільярдери розбагатіли на 15 млрд дол. за перші місяці президентства Трампа - рейтинг BBI

Київ • УНН

 • 1434 перегляди

За перші місяці після повернення Трампа російські мільярдери сумарно розбагатіли на $15 млрд. Найбільше заробив усманов, але деякі, як лісін, навпаки, зазнали збитків.

російські мільярдери розбагатіли на 15 млрд дол. за перші місяці президентства Трампа - рейтинг BBI

Перші місяці після повернення до Білого дому Дональда Трампа стали успішним для найбагатших російських мільярдерів. Їхній сукупний статок у цей період збільшився майже на 15 млрд дол, досягнувши 305 млрд дол. Ці дані можна побачити в оновленому рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), пише УНН.

Деталі

Найбільше на початку року заробив алішер усманов - володар структурами у галузях металургії, гірничого видобутку, телекомунікацій та технологій, засновник холдингу USM ("Металоінвест", Удоканська мідь, "Мегафон"). Його статки збільшилися на 3,6 млрд дол, склавши 16,9 млрд дол. Маючи такі обсяги активів, усманов зайняв 129 місце у рейтингу найбагатших людей планети.

Статки андрія мельниченка, співзасновника "Єврохіму" та СУЕК виросли за цей час до 22,7 млрд дол (+2,5 млрд дол). Він став 88-м у рейтингу.

Третє місце із приросту розміру активів серед росіян посів дагестанський сенатор сулейман керімов. Він за перші місяці 2025 року розбагатів на 2,45 млрд дол, зайнявши 311 місце.

Найбільший акціонер "Норнікеля" та президент холдингу "Інтеррос" володимир потанін, який має найбільший статок серед російських мільярдерів, згідно з BBI, збільшив свої статки на 2,2 млрд дол, посівши 57 місце рейтингу.

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Серед мільярдерів із росії є й ті, чиї статки зменшилися. Усього таких четверо. Найбільше за перші місяці року не пощастило голові ради директорів НЛМК володимиру лісіну, який втратив 2,3 млрд дол (загалом йому належить $23,5 млрд). За ним йде один із ключових акціонерів "Новатека" та "Сібура", наближений до володимира путіна олігарх геннадій тимченко, який став біднішим на 1,57 млрд дол (9,4 млрд дол). Також збитків зазнали співзасновник "Альфа-Груп" михайло фрідман, який втратив 1,45 млрд дол (13,3 млрд дол), і голова правління "Новатека" леонід міхельсон, чий статок зменшився на 1,3 млрд дол (21 млрд дол).

Загалом у рейтингу BBI - 22 російські мільярдери. Серед них засновник месенджера Telegram Павло Дуров. Його статки оцінюються в 12,6 млрд грн (зростання з початку року на 1,6 млрд грн).

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На питання журналістів, чи зможуть такою схемою скористатися російські олігархи, Трамп відповів ствердно. І додав, що "знає деяких російських багатіїв, які є дуже приємними людьми".

російські мільярдери Фрідман і Авен продали свої частки в "Альфа-Банку" партнеру Косогову за 240 млрд рублів. Продаж активів здійснено з метою оскарження санкцій ЄС, накладених через війну в Україні.

Павло Зінченко

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