российские миллиардеры разбогатели на 15 млрд долл. за первые месяцы президентства Трампа - рейтинг BBI

Первые месяцы после возвращения в Белый дом Дональда Трампа стали успешными для самых богатых российских миллиардеров. Их совокупное состояние в этот период увеличилось почти на 15 млрд долл, достигнув 305 млрд долл. Эти данные можно увидеть в обновленном рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), пишет УНН.

Детали

Больше всего в начале года заработал алишер усманов - владелец структурами в отраслях металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий, основатель холдинга USM ("Металлоинвест", Удоканская медь, "Мегафон"). Его состояние увеличилось на 3,6 млрд долл, составив 16,9 млрд долл. Имея такие объемы активов, усманов занял 129 место в рейтинге самых богатых людей планеты.

Состояние андрея мельниченко, соучредителя "Еврохима" и СУЭК выросли за это время до 22,7 млрд долл (+2,5 млрд долл). Он стал 88-м в рейтинге.

Третье место по приросту размера активов среди россиян занял дагестанский сенатор сулейман керимов. Он за первые месяцы 2025 года разбогател на 2,45 млрд долл, заняв 311 место.

Крупнейший акционер "Норникеля" и президент холдинга "Интеррос" владимир потанин, который имеет самое большое состояние среди российских миллиардеров, согласно BBI, увеличил свое состояние на 2,2 млрд долл, заняв 57 место рейтинга.

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Среди миллиардеров из россии есть и те, чье состояние уменьшилось. Всего таких четверо. Больше всего за первые месяцы года не повезло председателю совета директоров НЛМК владимиру лисину, который потерял 2,3 млрд долл (в общей сложности ему принадлежит $23,5 млрд). За ним идет один из ключевых акционеров "Новатэка" и "Сибура", приближенный к владимиру путину олигарх геннадий тимченко, который стал беднее на 1,57 млрд долл (9,4 млрд долл). Также убытки понесли соучредитель "Альфа-Групп" михаил фридман, который потерял 1,45 млрд долл (13,3 млрд долл), и председатель правления "Новатэка" леонид михельсон, чье состояние уменьшилось на 1,3 млрд долл (21 млрд долл).

Всего в рейтинге BBI - 22 российских миллиардера. Среди них основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние оценивается в 12,6 млрд грн (рост с начала года на 1,6 млрд грн).

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На вопрос журналистов, смогут ли такой схемой воспользоваться российские олигархи, Трамп ответил утвердительно. И добавил, что "знает некоторых русских богачей, которые являются очень приятными людьми".

российские миллиардеры Фридман и Авен продали свои доли в "Альфа-Банке" партнеру Косогову за 240 млрд рублей. Продажа активов осуществлена с целью обжалования санкций ЕС, наложенных из-за войны в Украине.