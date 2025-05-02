российские миллиардеры разбогатели на 15 млрд долл. за первые месяцы президентства Трампа - рейтинг BBI

$41.590.12
47.080.09
ukenru
В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых
08:28 • 3634 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

05:30 • 16866 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 60995 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 132723 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 117563 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 126536 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 126779 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

1 мая, 04:00 • 313606 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 159261 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 172646 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+12°
3м/с
37%
755 мм
Популярные новости

Кабмин подал в Раду законопроект о ратификации соглашения с США по ископаемым

1 мая, 23:25 • 24377 просмотра

Соглашение об ископаемых во многом символическое, но для Трампа этого достаточно - CNN

2 мая, 01:04 • 17868 просмотра

США не будут отменять санкции против рф, но могут ввести новые – Госдеп

2 мая, 02:53 • 16828 просмотра

Израиль нанес удар по территории дворца президента Сирии в Дамаске

2 мая, 03:23 • 33982 просмотра

россия вывела в Черное море целую армаду кораблей с "Калибрами" - ВМФ

03:35 • 21923 просмотра
публикации

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

06:22 • 13502 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 115059 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 212913 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 313606 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 240733 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 23057 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 26434 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 26654 просмотра

После фильмов Феррары и Херцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

1 мая, 14:10 • 31661 просмотра

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

1 мая, 13:28 • 34621 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

российские миллиардеры разбогатели на 15 млрд долл. за первые месяцы президентства Трампа - рейтинг BBI

Киев • УНН

 • 912 просмотра

За первые месяцы после возвращения Трампа российские миллиардеры суммарно разбогатели на $15 млрд. Больше всего заработал Усманов, но некоторые, как Лисин, напротив, понесли убытки.

российские миллиардеры разбогатели на 15 млрд долл. за первые месяцы президентства Трампа - рейтинг BBI

Первые месяцы после возвращения в Белый дом Дональда Трампа стали успешными для самых богатых российских миллиардеров. Их совокупное состояние в этот период увеличилось почти на 15 млрд долл, достигнув 305 млрд долл. Эти данные можно увидеть в обновленном рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), пишет УНН.

Детали

Больше всего в начале года заработал алишер усманов - владелец структурами в отраслях металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий, основатель холдинга USM ("Металлоинвест", Удоканская медь, "Мегафон"). Его состояние увеличилось на 3,6 млрд долл, составив 16,9 млрд долл. Имея такие объемы активов, усманов занял 129 место в рейтинге самых богатых людей планеты.

Состояние андрея мельниченко, соучредителя "Еврохима" и СУЭК выросли за это время до 22,7 млрд долл (+2,5 млрд долл). Он стал 88-м в рейтинге.

Третье место по приросту размера активов среди россиян занял дагестанский сенатор сулейман керимов. Он за первые месяцы 2025 года разбогател на 2,45 млрд долл, заняв 311 место.

Крупнейший акционер "Норникеля" и президент холдинга "Интеррос" владимир потанин, который имеет самое большое состояние среди российских миллиардеров, согласно BBI, увеличил свое состояние на 2,2 млрд долл, заняв 57 место рейтинга.

Российский олигарх Керимов владел долей SpaceX, находясь под санкциями - Bloomberg30.01.25, 15:19 • 27398 просмотров

Среди миллиардеров из россии есть и те, чье состояние уменьшилось. Всего таких четверо. Больше всего за первые месяцы года не повезло председателю совета директоров НЛМК владимиру лисину, который потерял 2,3 млрд долл (в общей сложности ему принадлежит $23,5 млрд). За ним идет один из ключевых акционеров "Новатэка" и "Сибура", приближенный к владимиру путину олигарх геннадий тимченко, который стал беднее на 1,57 млрд долл (9,4 млрд долл). Также убытки понесли соучредитель "Альфа-Групп" михаил фридман, который потерял 1,45 млрд долл (13,3 млрд долл), и председатель правления "Новатэка" леонид михельсон, чье состояние уменьшилось на 1,3 млрд долл (21 млрд долл).

Всего в рейтинге BBI - 22 российских миллиардера. Среди них основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние оценивается в 12,6 млрд грн (рост с начала года на 1,6 млрд грн).

Золотая цепочка - ювелирное дополнение для женственного образа02.12.24, 17:39 • 22132 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что заменит визовую программу для иностранных инвесторов "золотой карточкой" за 5 млн долл для получения американского гражданства

На вопрос журналистов, смогут ли такой схемой воспользоваться российские олигархи, Трамп ответил утвердительно. И добавил, что "знает некоторых русских богачей, которые являются очень приятными людьми".

российские миллиардеры Фридман и Авен продали свои доли в "Альфа-Банке" партнеру Косогову за 240 млрд рублей. Продажа активов осуществлена с целью обжалования санкций ЕС, наложенных из-за войны в Украине.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Павел Дуров
SpaceX
Дональд Трамп
Европейский Союз
Телеграмма
Brent
$61.78
Bitcoin
$96,636.70
S&P 500
$5,634.87
Tesla
$282.81
Газ TTF
$33.01
Золото
$3,265.80
Ethereum
$1,823.42