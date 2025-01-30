Российский олигарх Керимов владел долей SpaceX, находясь под санкциями - Bloomberg

российский сенатор Сулейман Керимов, который является одним из самых богатых людей россии, владел долей в возглавляемой Илоном Маском компании SpaceX через траст даже после того, как первая администрация Дональда Трампа ввела против него санкции. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, российский миллиардер Сулейман Керимов владел долей SpaceX через Heritage Trust, базирующийся в Делавэре, с 2017 года, рассказали четыре собеседника Bloomberg, включая двух бывших высокопоставленных американских чиновников.

Изначально траст владел примерно 1% SpaceX, по информации из источников.

Холдинг SpaceX начал свою деятельность за год до того, как Керимов и другие были подвергнуты санкциям со стороны Министерства финансов США в ответ на то, что оно назвало "злонамеренной деятельностью россии по всему миру". Действия Министерства финансов США были направлены на блокирование его активов и предотвращение ведения им бизнеса с американскими компаниями.

Citigroup Inc., которая занималась повседневным администрированием Heritage Trust, обратилась за указаниями в Министерство финансов и решила, что нет необходимости блокировать траст и связанные с ним организации после того, как Керимов был подвергнут санкциям, и траст продолжил работу.

Дополнение

В апреле 2018 года США ввели санкции против Керимова, заморозив его активы и запретив транзакции США с ним в рамках действий администрации Трампа по привлечению российских чиновников и олигархов к ответственности за вероятное получение прибыли от коррупции и иностранной агрессии.

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