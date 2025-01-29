Зять руководителя МИД россии лаврова проиграл суд ЕС по снятию санкций
Киев • УНН
Суд ЕС отклонил апелляцию александра винокурова о снятии санкций, наложенных из-за войны в Украине. Зять лаврова, который является президентом Marathon Group и акционером "Магнита", остается под ограничительными мерами.
Суд Европейского Союза в Люксембурге оставил в силе санкции в отношении предпринимателя александра винокурова, зятя министра иностранных дел рф сергея лаврова. Апелляция была отклонена решением от среды, 29 января, опубликованным на сайте суда. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, зять лаврова просил судей признать поданный им иск о снятии санкций обоснованным, а решение Совета ЕС о введении в отношении него ограничительных мер за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, - неприменимым, обязав Совет ЕС оплатить все расходы и выгоды, связанные с разбирательством.
Согласно официальным документам ЕС, винокуров фигурирует как предприниматель, работающий в секторах экономики, являющихся важными источниками дохода для правительства рф. винокуров, который является президентом компании Marathon Group и главным акционером сети "Магнит". В частности, он был одним из участников встречи с президентом рф владимиром путиным 24 февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
Напомним
Евросоюз планирует внести в санкционный список 35 физических лиц и 19 компаний из РФ, КНДР и Китая. Новый пакет будет включать запретительные пошлины на удобрения и некоторые агропродовольственные товары.