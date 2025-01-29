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Зять керівника МЗС росії лаврова програв суд ЄС щодо зняття санкцій

Зять керівника МЗС росії лаврова програв суд ЄС щодо зняття санкцій

Київ • УНН

 • 27807 перегляди

Суд ЄС відхилив апеляцію олександра винокурова про зняття санкцій, накладених через війну в Україні. Зять лаврова, який є президентом Marathon Group та акціонером "Магніту", залишається під обмежувальними заходами.

Суд Європейського Союзу в Люксембурзі залишив чинними санкції щодо підприємця Олександра Винокурова, зятя міністра закордонних справ рф сергія лаврова. Апеляцію було відхилено рішенням від середи, 29 січня, опублікованим на сайті суду. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, зять лаврова просив суддів визнати поданий ним позов про зняття санкцій обґрунтованим, а рішення Ради ЄС про введення щодо нього обмежувальних заходів за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України, - незастосовним, зобов'язавши Раду ЄС оплатити всі витрати й вигоди, пов'язані з розглядом.

Згідно з офіційними документами ЄС, винокуров фігурує як підприємець, який працює у секторах економіки, що є важливими джерелами доходу для уряду рф. Винокуров, який є президентом компанії Marathon Group і головним акціонером мережі "Магніт". Зокрема, він був одним з учасників зустрічі з президентом рф володимиром путіним 24 лютого 2022 року, одразу після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо

Євросоюз планує внести до санкційного списку 35 фізичних осіб та 19 компаній з рф, КНДР та Китаю. Новий пакет включатиме заборонні мита на добрива та деякі агропродовольчі товари.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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