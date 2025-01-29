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До нового пакету санкцій ЄС увійдуть 35 фізосіб та 19 компаній

До нового пакету санкцій ЄС увійдуть 35 фізосіб та 19 компаній

Київ • УНН

 • 29046 перегляди

Євросоюз планує внести до санкційного списку 35 фізичних осіб та 19 компаній з рф, КНДР та Китаю. Новий пакет включатиме заборонні мита на добрива та деякі агропродовольчі товари.

Євросоюз внесе до списку санкцій 35 фізичних осіб і 19 компаній у рамках 16-го пакету антиросійських обмежень. Про це повідомило Polskie Radio, пише УНН.

Деталі

До реєстру потраплять громадяни рф, КНДР та Китаю, співробітники оборонно-промислового комплексу, підприємці у сфері енергетики та влади нових регіонів росії, а також особи, які обвинувачуються ЄС у пропаганді та дезінформації.

Джерело польської радіостанції RMF24 уточнює, що часу на обговорення нового пакету залишається мало, а ведення переговорів в умовах цейтноту може позначитися на якості пакету.

За даними RMF24, дипломати ЄС висловили очікування, що 16-й пакет включатиме пропозицію про введення заборонних мит на азотні добрива з росії та білорусії та деякі агропродовольчі товари. Це питання не вимагатиме одностайності, оскільки стосуватиметься торгівлі. Завдяки цьому не виникне ризику накладання вето з боку Угорщини чи Словаччини.

Нагадаємо

Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій проти Росії, який планують підготувати до лютого. Кая Каллас наголосила на важливості продовження економічного тиску та військової підтримки України.

ЄС планує поетапну заборону імпорту російського алюмінію та відключення 15 банків від SWIFT. Новий пакет санкцій також включатиме обмеження для 70 суден "тіньового флоту".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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