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В новый пакет санкций ЕС войдут 35 физлиц и 19 компаний

В новый пакет санкций ЕС войдут 35 физлиц и 19 компаний

Киев  •  УНН

 • 8087 просмотра

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Евросоюз планирует внести в санкционный список 35 физических лиц и 19 компаний из рф, КНДР и Китая. Новый пакет будет включать запретительные пошлины на удобрения и некоторые агропродовольственные товары.

Евросоюз внесет в санкционный список 35 физических лиц и 19 компаний в рамках 16-го пакета антироссийских ограничений. Об этом сообщило Polskie Radio, пишет УНН.

Детали

В реестр попадут граждане рф, КНДР и Китая, сотрудники оборонно-промышленного комплекса, предприниматели в сфере энергетики и власти новых регионов россии, а также лица, которые обвиняются ЕС в пропаганде и дезинформации.

Источник польской радиостанции RMF24 уточняет, что времени на обсуждение нового пакета остается мало, а ведение переговоров в условиях цейтнота может сказаться на качестве пакета.

По данным RMF24, дипломаты ЕС выразили ожидания, что 16-й пакет будет включать предложение о введении запретительных пошлин на азотные удобрения из россии и белоруссии и некоторые агропродовольственные товары. Этот вопрос не потребует единодушия, поскольку будет касаться торговли. Благодаря этому не возникнет риска наложения вето со стороны Венгрии или Словакии.

Напомним

Европейский Союз работает над новым пакетом санкций против россии, который планируют подготовить до февраля. Кая Каллас подчеркнула важность продолжения экономического давления и военной поддержки Украины.

ЕС планирует поэтапный запрет импорта российского алюминия и отключение 15 банков от SWIFT. Новый пакет санкций также будет включать ограничения для 70 судов "теневого флота".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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