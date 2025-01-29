ЄС готує поетапну заборону на російський алюміній - Bloomberg

Європейський Союз, за словами людей, знайомих із ситуацією, пропонує поетапну заборону на імпорт російського алюмінію в межах широкого пакету санкцій напередодні третьої річниці вторгнення кремля в Україну, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Пакет, який був поширений серед держав-членів цього тижня, також пропонує санкції, які відключать близько 15 банків від банківської системи SWIFT, та дії, спрямовані проти понад 70 суден "тіньового флоту", які беруть участь у перевезенні російської нафти, повідомили джерела.

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Пакет санкцій дозволить європейським покупцям імпортувати російський метал за системою квот протягом одного року, перш ніж набуде чинності повна заборона, повідомили джерела. Плани вимагатимуть підтримки всіх держав-членів і можуть змінитись до того, як вони будуть офіційно запропоновані членам, повідомили вони.

З моменту вторгнення в Україну звучали заклики до ЄС заборонити російський алюміній, і постачання росії до блоку неухильно скорочувалося, на тлі того, як виробники шукали альтернативних постачальників. Але деякі покупці та держави-члени досі чинили опір таким заходам, посилаючись на те, що деякі ключові продукти буде важко замінити повністю.

Не факт, що ЄС погодиться на пакет, який стане 16-м проти росії. Угорщина дедалі більше чинить опір додатковим санкціям проти москви.

Цього тижня ЄС важко завершив планове шестимісячне продовження свого режиму санкцій проти росії, і Будапешт зняв своє блокування на цьому етапі всього за кілька днів до закінчення терміну дії.

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Але тиск з метою вжиття більш жорстких заходів щодо російського металургійного сектора зріс останніми місяцями. США та Велика Британія запровадили заборону на торгівлю російськими металами на Лондонській біржі металів минулого року, що спочатку викликало різкі коливання цін на біржі та прискорило перерозподіл світових торгових потоків.

ЄС імпортував близько 320 000 тонн необробленого алюмінію з росії за перші 11 місяців 2024 року, що становить 6% загального обсягу імпорту, згідно з даними UN Comtrade. Тим часом поставки в Китай різко зросли.

Раніше ЄС розглядав можливість додавання СПГ до пропозицій, але, як пише видання, "швидше за все, це вирішуватиметься за допомогою дорожньої карти щодо поетапної відмови від цього товару, а не санкціями".

Окремо ЄС також цього тижня запропонував запровадити мита на решту сільськогосподарської продукції, що надходить з росії та білорусі, на яку ще не накладено мита, а також на деякі азотні добрива.