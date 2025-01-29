ЕС готовит поэтапный запрет на российский алюминий - Bloomberg

Европейский Союз, по словам людей, знакомых с ситуацией, предлагает поэтапный запрет на импорт российского алюминия в рамках широкого пакета санкций накануне третьей годовщины вторжения кремля в Украину, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Пакет, который был распространен среди государств-членов на этой неделе, также предлагает санкции, которые отключат около 15 банков от банковской системы SWIFT, и действия, направленные против более 70 судов "теневого флота", участвующих в перевозке российской нефти, сообщили источники.

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Пакет санкций позволит европейским покупателям импортировать российский металл по системе квот в течение одного года, прежде чем вступит в силу полный запрет, сообщили источники. Планы потребуют поддержки всех государств-членов и могут измениться до того, как они будут официально предложены членам, сообщили они.

С момента вторжения в Украину звучали призывы к ЕС запретить российский алюминий, и поставки россии в блок неуклонно сокращались, на фоне того, как производители искали альтернативных поставщиков. Но некоторые покупатели и государства-члены до сих пор сопротивлялись таким мерам, ссылаясь на то, что некоторые ключевые продукты будет трудно заменить полностью.

Не факт, что ЕС согласится на пакет, который станет 16-м против россии. Венгрия все больше сопротивляется дополнительным санкциям против москвы.

На этой неделе ЕС тяжело завершил плановое шестимесячное продление своего режима санкций против россии, и Будапешт снял свою блокировку на этом этапе всего за несколько дней до окончания срока действия.

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Но давление с целью принятия более жестких мер в отношении российского металлургического сектора возросло в последние месяцы. США и Великобритания ввели запрет на торговлю российскими металлами на Лондонской бирже металлов в прошлом году, что сначала вызвало резкие колебания цен на бирже и ускорило перераспределение мировых торговых потоков.

ЕС импортировал около 320 000 тонн необработанного алюминия из россии за первые 11 месяцев 2024 года, что составляет 6% общего объема импорта, согласно данным UN Comtrade. Между тем поставки в Китай резко выросли.

Ранее ЕС рассматривал возможность добавления СПГ к предложениям, но, как пишет издание, "скорее всего, это будет решаться с помощью дорожной карты по поэтапному отказу от этого товара, а не санкциями".

Отдельно ЕС также на этой неделе предложил ввести пошлины на остальную сельскохозяйственную продукцию, поступающую из россии и беларуси, на которую еще не наложены пошлины, а также на некоторые азотные удобрения.