Російський олігарх Керімов володів часткою SpaceX, перебуваючи під санкціями – Bloomberg

російський сенатор сулейман керімов, який є одним із найбагатших людей росії, володів часткою в очолюваній Ілоном Маском компанії SpaceX через траст навіть після того, як перша адміністрація Дональда Трампа запровадила проти нього санкції. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, російський мільярдер сулейман керімов володів часткою SpaceX через Heritage Trust, що базується в Делавері, з 2017 року, розповіли чотири співрозмовники Bloomberg, включно з двома колишніми високопоставленими американськими чиновниками.

Спочатку траст володів приблизно 1% SpaceX, за інформацією з джерел.

Холдинг SpaceX розпочав свою діяльність за рік до того, як керімова та інших було піддано санкціям з боку Міністерства фінансів США у відповідь на те, що воно назвало "зловмисною діяльністю росії по всьому світу". Дії Міністерства фінансів США були спрямовані на блокування його активів і запобігання ведення ним бізнесу з американськими компаніями.

Citigroup Inc., яка займалася повсякденним адмініструванням Heritage Trust, звернулася по вказівки до Міністерства фінансів і вирішила, що немає необхідності блокувати траст і пов'язані з ним організації після того, як керімова було піддано санкціям, і траст продовжив роботу.

Доповнення

У квітні 2018 року США запровадили санкції проти керімова, заморозивши його активи і заборонивши транзакції США з ним у межах дій адміністрації Трампа щодо притягнення російських чиновників і олігархів до відповідальності за ймовірне отримання прибутку від корупції та іноземної агресії.

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