Золотая цепочка - ювелирное дополнение для женственного образа

Одним из самых любимых украшений множества женщин является золотая цепочка. Аспектов популярности у такого варианта исполнения изделия достаточно, ведь оно универсальное, красивое, практичное и отлично сочетается с прочими видами украшений. Цепочки дополнительно могут стать отличным оберегом, а на нее можно повесить все что угодно – кулоны, подвесы, крестики и т.д., передает УНН.

Важно выбрать тип плетения, толщину, какие параметры и на что влияют, оценить длину цепи и многое другое. Каждая золотая цепочка должна правильно сохраняться, а должный уход позволит сохранить качество и блеск металла. Ознакомиться с разными вариантами исполнения можно в интернет-магазине Oniks, где есть большой каталог разных предложений.

Тип плетения

Ключевая характеристика при выборе. Сегодня производители предлагают следующие вариации исполнения:

1. Якорное плетение. Классическое решение и такие цепочки подойдут мужчинам и женщинам. Они прочные, отлично подходят на каждый день, а также прекрасно сочетаются с кулонами;

2. Бисмарк. Сложное плетение, отличается массивностью. Идеальный вариант для создания самостоятельного украшения, что привлекает внимание изысканным и красивым внешним видом. Подобное плетение зачастую становится мужским выбором, хотя есть и женские модели;

3. Панцирное плетение. Идеально гладкая и легкая поверхность, форма плоская, из-за чего украшение идеально ложится на кожу, а это не вызывает дискомфорт. Универсальная цепочка, которая отлично сочетается с кулонами и подвесками;

4. Фигаро. В таком плетении короткие и длинные звенья будут чередоваться, достаточно оригинальный и стильный вариант для повседневного использования.

Определение типа плетения в дальнейшем заставит определиться с дополнительными параметрами.

Длина цепочки

В целом вариантов предостаточно с длиной цепочки от 40 до 80 см. Точный подбор длины зависит от предпочтений и особенностей образа. Короткие цепочки до 45 см станут идеальными для использования вместе с подвесками. С их помощью подчеркивается линия шеи и декольте одновременно. Желательно, чтобы одежда была открытой.

Средние цепочки от 50 до 60 см считаются универсальными и отлично сочетаются с любым стилем. Для ношения используются как самостоятельно, так и дополняются кулонами. Длинные цепочки до 75 см отлично сочетаются с массивными кулонами, создавая разные слои в комбинации с прочими украшениями.

Где купить украшение?

В интернет-магазине Oniks золотая цепочка будет найдена за считанные минуты. Большой каталог представлен разными вариациями исполнения, а наличие детального описания, характеристик и фотографий позволит с легкостью найти действительно свое решение.