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російські олігархи Фрідман та Авен продали акції "Альфа-Банку", аби позбутися санкцій - FT

російські олігархи Фрідман та Авен продали акції "Альфа-Банку", аби позбутися санкцій - FT

Київ • УНН

 • 42370 перегляди

російські мільярдери Фрідман і Авен продали свої частки в "Альфа-Банку" партнеру Косогову за 240 млрд рублів. Продаж активів здійснено з метою оскарження санкцій ЄС, накладених через війну в Україні.

Мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен, які перебувають під санкціями ЄС, продали свої частки в "Альфа-Банку" та "Альфа-Страхуванні" давньому партнеру Андрію Косогову. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен, які перебувають під санкціями, продали свої частки в найбільшому приватному банку рф та його страховому підрозділі, намагаючись добитися скасування обмежень ЄС.

За даними Financial Times, Фрідман і Авен минулого року завершили угоду, укладену ще в 2023-му, передавши Альфа-Банк і Альфа-Страхування своєму давньому партнеру Андрію Косогову. Вартість угоди оцінюється приблизно в 240 млрд рублів (близько 2,5 млрд доларів). Обидва олігархи володіли 45% акцій банку та 42% страхової компанії.

Косогов, який не потрапив під санкції, раніше мав меншу частку в бізнес-імперії Фрідмана і Авена. Однак після викупу їхніх активів він став найбільшим акціонером Альфа-Банку та інвестиційного конгломерату LetterOne.

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Фрідман і Авен сподіваються, що продаж активів, який був прискорений втручанням російського уряду у власність "економічно значущих" компаній, допоможе їм оскаржити санкції ЄС, накладені у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну. У 2023 році Генеральний суд ЄС частково скасував санкції щодо них, заявивши, що доказів їхнього впливу на війну недостатньо. Це стало одним із найбільших ударів по санкційному режиму ЄС проти рф.

Попри це, обмеження залишаються в силі на іншій підставі – їхній статус як "ключових бізнесменів, залучених в економічний сектор, що приносить значний дохід Кремлю". Фрідман і Авен оскаржують це рішення, і якщо суд ухвалить їхню позицію, ЄС може або скасувати санкції, або знайти інше обґрунтування для їх продовження.

Санкції Великобританії та ЄС також змусили Фрідмана, Авена, а також їхніх колишніх партнерів Германа Хана і Олексія Кузьмічова поступитися контролем над LetterOne і покинути раду директорів компанії.

Косогов, який раніше керував інвестиційним підрозділом "Альфи", зміцнив свої позиції ще у 2022 році, коли викупив частки Хана і Кузьмічова в Альфа-Банку і LetterOne. Водночас вони позичили йому кошти для цієї угоди на суму 7 млрд доларів і погодили опціон на зворотний викуп акцій протягом 10 років.

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Згодом Косогов придбав частки Фрідмана і Авена в Альфа-Банку через кіпрську холдингову компанію, використовуючи кредит від державного Газпромбанку. Однак процес затримався через необхідність отримання дозволу від кіпрського регулятора, що викликало критику з боку материнської компанії банку в Люксембурзі.

У відповідь рф прийняла закон, що дозволяє державі змінювати юрисдикцію "економічно значущих" компаній. У березні 2023 року російський уряд включив у цей список Альфа-Банк, Альфа-Страхування та рітейл-групу X5, засновану Фрідманом. Уже через два місяці російський суд передав право володіння банком і страховою компанією Фрідману та Авену або ж їхнім покупцям, фактично позбавивши материнську люксембурзьку компанію контролю над цими активами.

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Попри те, що Кіпр у липні схвалив угоду, рішення російської влади зробило її спірною, оскільки Фрідман і Авен більше не потребували дозволу ЄС на передачу своїх активів.

Експерти зазначають, що цей процес ще тісніше пов’язує власників компаній із кремлівським режимом, дозволяючи їм виплачувати дивіденди та захищаючи їх від арешту активів у рамках санкцій.

Фрідман і Авен відмовилися від коментарів. Косогов також не надав відповіді на запитання журналістів.

Нагадаємо 

У 2023 році США запровадили нові санкцій проти чотирьох російських мільярдерів, зокрема там були  Петро Авен та Михайло Фрідман.

Вже пізніше Служба безпеки України оголосила у розшук Фрідмана.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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