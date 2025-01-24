Україна готова продати частину "Укрнафти" та Sense Bank - Свириденко

Уряд готовий до приватизації Sense Bank, розглядає продаж частини "Укрнафти" та передачу порту "Чорноморськ" у концесію в межах державно-приватного партнерства.

Про це розповіла перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко в інтервʼю Forbes Ukraine, передає УНН.

Ми готові приватизувати Sense Bank, а також розглянути можливість продажу частки "Укрнафти", яка вкрай потребує модернізації – розповіла Свириденко.

Вона додала, що питання приватизації "Укрнафти" зараз на обговоренні.

Міністерка повідомила, що уряд розглядає можливість передачі порту "Чорноморськ" у концесію в рамках державно-приватного партнерства.

Бачимо зацікавленість як на внутрішньому ринку, так і від міжнародних інвесторів. Там, де приватний сектор може ефективно відновити і модернізувати збиткові компанії, має працювати ринок - наголосила Свириденко.

Нагадаємо

Ще у 2023 році Кабмін ухвалив рішення націоналізувати Sense Bank (колишній "Альфа Банк"), власниками якого є російські підсанкційні олігархи - михайло фрідман, петро авен та андрій косогов.