Україна готова продати частину "Укрнафти" та Sense Bank - Свириденко
Київ • УНН
Кабмін готовий приватизувати Sense Bank та розглядає продаж частини "Укрнафти". Також планується передача порту "Чорноморськ" у концесію в рамках державно-приватного партнерства.
Уряд готовий до приватизації Sense Bank, розглядає продаж частини "Укрнафти" та передачу порту "Чорноморськ" у концесію в межах державно-приватного партнерства.
Про це розповіла перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко в інтервʼю Forbes Ukraine, передає УНН.
Ми готові приватизувати Sense Bank, а також розглянути можливість продажу частки "Укрнафти", яка вкрай потребує модернізації
Вона додала, що питання приватизації "Укрнафти" зараз на обговоренні.
Міністерка повідомила, що уряд розглядає можливість передачі порту "Чорноморськ" у концесію в рамках державно-приватного партнерства.
Бачимо зацікавленість як на внутрішньому ринку, так і від міжнародних інвесторів. Там, де приватний сектор може ефективно відновити і модернізувати збиткові компанії, має працювати ринок
Нагадаємо
Ще у 2023 році Кабмін ухвалив рішення націоналізувати Sense Bank (колишній "Альфа Банк"), власниками якого є російські підсанкційні олігархи - михайло фрідман, петро авен та андрій косогов.