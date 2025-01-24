Украина готова продать часть «Укрнафты» и Sense Bank - Свириденко
Киев • УНН
Кабмин готов приватизировать Sense Bank и рассматривает продажу части «Укрнафты». Также планируется передача порта «Черноморск» в концессию в рамках государственно-частного партнерства.
Правительство готово к приватизации Sense Bank, рассматривает продажу части «Укрнафты» и передачу порта «Черноморск» в концессию в рамках государственно-частного партнерства.
Об этом рассказала первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes Ukraine, передает УНН.
Мы готовы приватизировать Sense Bank, а также рассмотреть возможность продажи доли «Укрнафты», которая крайне нуждается в модернизации
Она добавила, что вопрос приватизации «Укрнафты» сейчас на обсуждении.
Министр сообщила, что правительство рассматривает возможность передачи порта «Черноморск» в концессию в рамках государственно-частного партнерства.
Видим заинтересованность как на внутреннем рынке, так и от международных инвесторов. Там, где частный сектор может эффективно восстановить и модернизировать убыточные компании, должен работать рынок
Напомним
Еще в 2023 году Кабмин принял решение национализировать Sense Bank (бывший «Альфа Банк»), владельцами которого являются российские подсанкционные олигархи - Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.