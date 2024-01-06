Холдинг Фрідмана ABHH подав позов проти України та вимагає 1 млрд доларів

ukenru
29 березня, 17:57 • 118132 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 142687 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 136006 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 174062 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 149001 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 138200 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 148333 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 147536 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 400007 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172686 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.4 м/с
55 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 52506 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 48547 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 52408 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 56309 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 55706 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 249774 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 399953 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 452726 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 460231 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 368712 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 19808 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 142607 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 135453 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 129406 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 103285 перегляди
Актуальне
Холдинг Фрідмана ABHH подав позов проти України та вимагає 1 млрд доларів

Холдинг Фрідмана ABHH подав позов проти України та вимагає 1 млрд доларів

Київ • УНН

 • 47017 перегляди

ABHH Holding подав позов проти України в МЦВІС на суму понад 1 мільярд доларів, звинувачуючи Україну в незаконній експропріації "Сенс Банку".

Компанія ABH Holdings S.A. (ABHH) подала позов проти України та вимагає повної компенсації за "незаконну експропріацію" "Сенс Банку" (раніше — Альфа-банк) українською владою шляхом "примусової націоналізації". Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті ABH Holdings S.A, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що позов подано до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних суперечок (ICSID), провідного світового органу з вирішення спорів між інвесторами та державою під егідою Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія (США).

Заявлена сума становить понад один мільярд доларів США. Правовою підставою позову є Договір між Бельго-Люксембурзьким економічним союзом та урядом України про взаємне сприяння та захист інвестицій

йдеться у повідомленні.

У ABHH зауважили, що у запиті на арбітраж детально описується серія "свавільних, непропорційних, необґрунтованих та дискримінаційних кроків України, які призвели до експропріації" банку шляхом примусової націоналізації.

Поєднуючи методи корпоративного рейдерства та військової спекуляції, українська влада незаконно відібрала банк у його законних власників, бенефіціарів та акціонерів, включаючи UniCredit Bank та The Mark Foundation for Cancer Research. ABHH усвідомлює, що Україна, не маючи реальної надії на законну перемогу в цьому арбітражі, бере участь у залаштунковій кампанії звинувачень у різних вигаданих порушеннях з боку акціонерів ABHH. Основою цього є види безпідставних і незаконних кримінальних звинувачень, які традиційно були частиною моделей корпоративного рейдерства колишніх радянських держав

йдеться у повідомленні.

Контекст

ABH Holdings S.A. приватна інвестиційна холдингова компанія (працює в основному через Альфа-Банк, Росія) зі штаб-квартирою в Люксембурзі, що має інвестиції в банківські групи в Україні, країнах СНД і Європи. Належить групі бізнесменів, серед яких і російський підсанкційний олігарх Михайло Фрідман.

СБУ оголосила в розшук російського олігарха Фрідмана20.12.23, 19:52 • 28465 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,078.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,837.77