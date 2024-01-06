Холдинг Фрідмана ABHH подав позов проти України та вимагає 1 млрд доларів

Компанія ABH Holdings S.A. (ABHH) подала позов проти України та вимагає повної компенсації за "незаконну експропріацію" "Сенс Банку" (раніше — Альфа-банк) українською владою шляхом "примусової націоналізації". Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті ABH Holdings S.A, передає УНН.

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Зазначається, що позов подано до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних суперечок (ICSID), провідного світового органу з вирішення спорів між інвесторами та державою під егідою Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія (США).

Заявлена сума становить понад один мільярд доларів США. Правовою підставою позову є Договір між Бельго-Люксембурзьким економічним союзом та урядом України про взаємне сприяння та захист інвестицій

У ABHH зауважили, що у запиті на арбітраж детально описується серія "свавільних, непропорційних, необґрунтованих та дискримінаційних кроків України, які призвели до експропріації" банку шляхом примусової націоналізації.

Поєднуючи методи корпоративного рейдерства та військової спекуляції, українська влада незаконно відібрала банк у його законних власників, бенефіціарів та акціонерів, включаючи UniCredit Bank та The Mark Foundation for Cancer Research. ABHH усвідомлює, що Україна, не маючи реальної надії на законну перемогу в цьому арбітражі, бере участь у залаштунковій кампанії звинувачень у різних вигаданих порушеннях з боку акціонерів ABHH. Основою цього є види безпідставних і незаконних кримінальних звинувачень, які традиційно були частиною моделей корпоративного рейдерства колишніх радянських держав