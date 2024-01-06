Холдинг Фридмана ABHH подал иск против Украины и требует 1 млрд долларов

Компания ABH Holdings S.A. (ABHH) подала иск против Украины и требует полной компенсации за "незаконную экспроприацию" "Сенс Банка" (ранее - Альфа-банк) украинскими властями путем "принудительной национализации". Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте ABH Holdings S.A, передает УНН.

Детали

Отмечается, что иск подан в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID), ведущий мировой орган по разрешению споров между инвесторами и государством под эгидой Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия (США).

Заявленная сумма составляет более одного миллиарда долларов США. Правовым основанием иска является Договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном содействии и защите инвестиций говорится в сообщении.

В ABHH отметили, что в запросе на арбитраж подробно описывается серия "своевольных, непропорциональных, необоснованных и дискриминационных шагов Украины, которые привели к экспроприации" банка путем принудительной национализации.

Сочетая методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции, украинские власти незаконно отобрали банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, включая UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research. ABHH осознает, что Украина, не имея реальной надежды на законную победу в этом арбитраже, участвует в закулисной кампании обвинений в различных вымышленных нарушениях со стороны акционеров ABHH. Основой этого являются виды безосновательных и незаконных уголовных обвинений, которые традиционно были частью моделей корпоративного рейдерства бывших советских государств говорится в сообщении.

Контекст

ABH Holdings S.A. частная инвестиционная холдинговая компания (работает в основном через Альфа-Банк, Россия) со штаб-квартирой в Люксембурге, имеющая инвестиции в банковские группы в Украине, странах СНГ и Европы. Принадлежит группе бизнесменов, среди которых и российский подсанкционный олигарх Михаил Фридман.

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