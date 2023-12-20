СБУ объявила в розыск российского олигарха Фридмана
Украинские власти объявили в розыск российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в финансировании военной деятельности против Украины, включая поддержку военных заводов на сумму 2 миллиарда рублей.
рф снова атаковала прифронтовую теплоэлектростанцию - ДТЭК
Тепловая электростанция ДТЭК в прифронтовом регионе Украины была повреждена в результате интенсивного обстрела, жертв нет.
В Харькове в результате ДТП две машины вылетели на пешеходный переход: пострадали два человека
В результате дорожно-транспортного происшествия в Индустриальном районе Харькова пострадали водитель и пешеход; полиция рассматривает вопрос об открытии уголовного производства за нарушение правил безопасности дорожного движения.
Когда ожидать результатов экспертиз и о реальном состоянии подземки: руководитель Института, который проводит экспертизу разрушений в столичном метро, дал ответ
Через две-три недели ожидаются результаты судебной экспертизы по разрушению тоннеля киевского метрополитена, который получил значительные повреждения, такие как трещины, утечки воды и коррозия.
На Купянском направлении россияне при поддержке авиации пытались прорвать оборону ВСУ - Генштаб
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по зенитно-ракетному комплексу противника.
В Новой Одессе женщина пыталась отрезать голову живой собаке: пса спасли, живодеркой занимается полиция
В Николаевской области женщина пыталась обезглавить живую собаку на Новоодесском рынке, из-за чего полиция возбудила дело за жестокое обращение с животными, что может привести к трем годам заключения.
ФЛП определились: наиболее негативное влияние на развитие предпринимательства в Украине оказывает Даниил Гетманцев
Опрос Социополиса показывает, что украинские предприниматели положительно относятся к президенту Зеленскому, но имеют значительно негативное отношение к народному депутату Даниилу Гетманцеву. Предприниматели сообщили, что такие проблемы, как налоговые проверки и бюрократия, являются самыми распространенными препятствиями.
Россияне обстреляли Никопольщину: двое раненых, повреждены дома, машины, хозяйственные постройки
Никопольский район Днепропетровской области подвергся 16 обстрелам за сутки, в результате которых были ранены два молодых человека и повреждены дома, автомобили и хозяйственные постройки.
Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич могут лишить квартиры в Минске: что известно
Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич сталкивается с угрозами конфискации ее квартиры в Минске, вероятно, для семьи сотрудника правоохранительных органов.
московский суд оштрафовал телеканал за "ЛГБТ-пропаганду" в клипе десятилетней давности
Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал "Точка" на 1 миллион рублей за "пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних" из-за клипа Николая Баскова "Странник". Суд указал на "романтические отношения" между мужчинами в клипе.