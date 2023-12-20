СБУ объявила в розыск российского олигарха Фридмана

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского миллиардера Михаила Фридмана. об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины, передает УНН.

Детали

По данным Министерства внутренних дел, Фридман скрывается от украинских правоохранителей, датой его исчезновения указано 10 октября 2023 года.

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Российского миллиардера обвиняют по ч. 3. статьи 110-2 УКУ (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Дополнение

В сентябре Служба безопасности задокументировала преступную деятельность по финансированию войны против Украины и объявила подозрение российскому олигарху Михаилу Фридману.

По данным следствия, с начала большой войны Фридман профинансировал несколько военных заводов страны-агрессора на 2 миллиарда рублей.

Среди них - "Тульский патронный завод", который производит патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ.

Напомним,

По материалам Службы безопасности суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.

Все они входят в окружение Путина и причастны к "схемам" масштабного финансирования вооруженной агрессии рф.

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