СБУ: в Україні арештували всі активи олігархів фрідмана, авена та косогова з оточення путіна на понад 17 мільярдів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В Україні арештовано всі активи "трьох олігархів путіна" на понад 17 млрд грн, повідомили у п'ятницю у СБУ, пише УНН.
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"За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення путіна та причетні до «схем» масштабного фінансування збройної агресії рф", - повідомили у СБУ у Telegram.
Деталі
Як повідомляється, рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії.
"Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн. Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод", - повідомили у СБУ.
Арешт цього майна, вказують у спецслужбі, "не дозволить російським власникам «переписати» його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України".
Доповнення
На початку вересня цього року фрідману повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ.