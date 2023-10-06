СБУ: в Україні арештували всі активи олігархів фрідмана, авена та косогова з оточення путіна на понад 17 мільярдів

Цитата

"За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення путіна та причетні до «схем» масштабного фінансування збройної агресії рф", - повідомили у СБУ у Telegram.

Деталі

Як повідомляється, рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії.

"Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн. Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод", - повідомили у СБУ.

Арешт цього майна, вказують у спецслужбі, "не дозволить російським власникам «переписати» його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України".

Доповнення

На початку вересня цього року фрідману повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ.