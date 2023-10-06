СБУ: в Украине арестовали все активы олигархов фридмана, авена и косогова из окружения путина более чем на 17 миллиардов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Украине арестованы все активы "трех олигархов путина" более чем на 17 млрд грн, сообщили в пятницу в СБУ, пишет УНН.
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"По материалам Службы безопасности суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Они входят в окружение путина и причастны к «схемам» масштабного финансирования вооруженной агрессии рф", - сообщили в СБУ в Telegram.
Детали
Как сообщается, решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании.
"Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд грн. Среди заблокированных активов – финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ІТ, а также заводы минеральных вод", - сообщили в СБУ.
Арест этого имущества, указывают в спецслужбе, "не позволит российским собственникам «переписать» его на подставных лиц, чтобы избежать дальнейшей передачи активов в доход Украины".
Дополнение
В начале сентября этого года Фридману сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УКУ.
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