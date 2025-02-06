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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские олигархи Фридман и Авен продали акции "Альфа-Банка", чтобы избавиться от санкций - FT

российские олигархи Фридман и Авен продали акции "Альфа-Банка", чтобы избавиться от санкций - FT

Киев  •  УНН

 • 9760 просмотра

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российские миллиардеры Фридман и Авен продали свои доли в «Альфа-Банке» партнеру Косогову за 240 млрд рублей. Продажа активов осуществлена с целью обжалования санкций ЕС, наложенных из-за войны в Украине.

Миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, которые находятся под санкциями ЕС, продали свои доли в «Альфа-Банке» и «Альфа-Страховании» давнему партнеру Андрею Косогову. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, находящиеся под санкциями, продали свои доли в крупнейшем частном банке рф и его страховом подразделении, пытаясь добиться отмены ограничений ЕС.

По данным Financial Times, Фридман и Авен в прошлом году завершили сделку, заключенную еще в 2023-м, передав Альфа-Банк и Альфа-Страхование своему давнему партнеру Андрею Косогову. Стоимость сделки оценивается примерно в 240 млрд рублей (около 2,5 млрд долларов). Оба олигарха владели 45% акций банка и 42% страховой компании.

Косогов, который не попал под санкции, ранее имел меньшую долю в бизнес-империи Фридмана и Авена. Однако после выкупа их активов он стал крупнейшим акционером Альфа-Банка и инвестиционного конгломерата LetterOne.

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Фридман и Авен надеются, что продажа активов, которая была ускорена вмешательством российского правительства в собственность «экономически значимых» компаний, поможет им оспорить санкции ЕС, наложенные в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. В 2023 году Генеральный суд ЕС частично отменил санкции в отношении них, заявив, что доказательств их влияния на войну недостаточно. Это стало одним из крупнейших ударов по санкционному режиму ЕС против рф.

Несмотря на это, ограничения остаются в силе на другом основании - их статус как «ключевых бизнесменов, вовлеченных в экономический сектор, приносящий значительный доход Кремлю». Фридман и Авен оспаривают это решение, и если суд примет их позицию, ЕС может либо отменить санкции, либо найти другое обоснование для их продления.

Санкции Великобритании и ЕС также вынудили Фридмана, Авена, а также их бывших партнеров Германа Хана и Алексея Кузьмичева уступить контроль над LetterOne и покинуть совет директоров компании.

Косогов, который ранее руководил инвестиционным подразделением «Альфы», укрепил свои позиции еще в 2022 году, когда выкупил доли Хана и Кузьмичева в Альфа-Банке и LetterOne. При этом они заняли ему средства для этой сделки на сумму 7 млрд долларов и согласовали опцион на обратный выкуп акций в течение 10 лет.

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Впоследствии Косогов приобрел доли Фридмана и Авена в Альфа-Банке через кипрскую холдинговую компанию, используя кредит от государственного Газпромбанка. Однако процесс задержался из-за необходимости получения разрешения от кипрского регулятора, что вызвало критику со стороны материнской компании банка в Люксембурге.

В ответ рф приняла закон, позволяющий государству менять юрисдикцию «экономически значимых» компаний. В марте 2023 года российское правительство включило в этот список Альфа-Банк, Альфа-Страхование и ритейл-группу X5, основанную Фридманом. Уже через два месяца российский суд передал право владения банком и страховой компанией Фридману и Авену или же их покупателям, фактически лишив материнскую люксембургскую компанию контроля над этими активами.

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Несмотря на то, что Кипр в июле одобрил сделку, решение российских властей сделало ее спорной, поскольку Фридман и Авен больше не нуждались в разрешении ЕС на передачу своих активов.

Эксперты отмечают, что этот процесс еще теснее связывает владельцев компаний с кремлевским режимом, позволяя им выплачивать дивиденды и защищая их от ареста активов в рамках санкций.

Фридман и Авен отказались от комментариев. Косогов также не предоставил ответа на вопросы журналистов.

Напомним 

В 2023 году США ввели новые санкции против четырех российских миллиардеров, в частности там были  Петр Авен и Михаил Фридман.

Уже позже Служба безопасности Украины объявила в розыск Фридмана.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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