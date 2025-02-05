Усиление санкций и поддержка населения и бизнеса: в Офисе Зеленского раскрыли детали заседания СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Владимира Зеленского провел заседание, на котором рассмотрел программы поддержки населения и бизнеса, укрепление финансовой устойчивости и усиление санкций, сообщили в Офисе Президента 5 февраля, пишет УНН.

Детали

Руководитель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко и председатель Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин доложили о финансовой чистоте в стране. В частности, об остановке теневых финансовых схем, которые использовали олигархи, чиновники и депутаты для сокрытия средств.

Важные доклады о финансовой чистоте в стране. Недавно произошли замены руководителей налоговой службы и финмониторинга, и уже есть первые результаты. Результаты по теневым финансовым схемам, которые наконец-то остановлены. И это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен. Соответствующие материалы – в правоохранительных органах. Расследования должны быть объективными – независимо от того, кто нарушает закон. На СНБО также принято решение о санкциях. Списки – скоро. Будет несколько жестких пакетов

На заседании СНБО приняли решение о санкциях: Зеленский анонсировал несколько жестких пакетов

Также среди первоочередных вопросов, как указано, – поддержка граждан и украинского бизнеса.

В частности, Премьер-министр Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко доложили о состоянии реализации государственных программ по поддержке населения и представителей бизнеса.

Мы работаем над тем, чтобы увеличивать все эффективные форматы поддержки. И это будет – я дал соответствующие поручения правительству. Важно: уже готовы к весне с индексацией пенсий, это будет с 1 марта

Отдельное внимание во время заседания, как сообщается, – финансовой устойчивости и дисциплине. Зеленский поручил "урегулировать дисбаланс импорта и экспорта".

Следует создавать значительно больше возможностей для производства в Украине, для поддержки всех форм экономической деятельности в Украине. Так же, как мы уже привлекаем иностранные инвестиции в производство оружия, чиновники должны работать и в отношении других отраслей