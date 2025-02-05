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Посилення санкцій та підтримка населення й бізнесу: в Офісі Зеленського розкрили деталі засідання РНБО

Посилення санкцій та підтримка населення й бізнесу: в Офісі Зеленського розкрили деталі засідання РНБО

Київ • УНН

 • 25968 перегляди

На засіданні РНБО розглянули програми підтримки населення й бізнесу та ухвалили нові санкційні пакети. Зеленський анонсував індексацію пенсій з 1 березня та боротьбу з тіньовими схемами.

Рада національної безпеки і оборони України під головуванням Президента Володимира Зеленського провела засідання, на якому розглянула програми підтримки населення й бізнесу, зміцнення фінансової стійкості та посилення санкцій, повідомили в Офісі Президента 5 лютого, пише УНН.

Деталі

Керівник Державної податкової служби Руслан Кравченко та голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін доповіли щодо фінансової чистоти в країні. Зокрема, про зупинку тіньових фінансових схем, які використовували олігархи, посадовці та депутати для приховування коштів.

Важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні. Нещодавно відбулися заміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати. Результати по тіньових фінансових схемах, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали – у правоохоронних органів. Розслідування мають бути обʼєктивними – не зважаючи на те, хто порушує закон. Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів

– наголосив Президент.

На засіданні РНБО ухвалили рішення щодо санкцій: Зеленський анонсував кілька жорстких пакетів04.02.25, 20:01 • 29511 переглядiв

Також серед першочергових питань, як вказано, – підтримка громадян та українського бізнесу.

Зокрема, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко доповіли щодо стану реалізації державних програм з підтримки населення та представників бізнесу.

Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде – я дав відповідні доручення уряду. Важливо: уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня

– сказав Президент.

Окрема увага під час засідання, як повідомляється, – фінансовій стійкості та дисципліні. Зеленський доручив "урегулювати дисбаланс імпорту та експорту".

Слід створювати значно більше можливостей для виробництва в Україні, для підтримки всіх форм економічної діяльності в Україні. Так само, як ми вже заводимо іноземні інвестиції у виробництво зброї, урядовці повинні працювати й щодо інших галузей

– наголосив Глава держави.

Також ішлося про залучення партнерів, зокрема з Європи, для створення безпечних умов економічної діяльності – гуманітарного розмінування, розмінування аграрних земель, протиповітряного захисту українських міст.

Зміна керівництва ДПС: Президент розповів, чи дало це результати04.02.25, 20:40 • 38564 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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