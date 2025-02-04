На засіданні РНБО ухвалили рішення щодо санкцій: Зеленський анонсував кілька жорстких пакетів

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Київ • УНН

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На засіданні РНБО ухвалено рішення про впровадження нових санкційних пакетів. Президент Зеленський анонсував, що списки санкцій будуть оприлюднені найближчим часом.

Сьогодні відбулось засідання Ради національної безпеки та оборони, де ухвалено рішення щодо санкцій, будуть жорсткі пакети. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки незабаром. Буде кілька жорстких пакетів", - повідомив Зеленський.

Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні: Зеленський про постачання рф компонентів для ракет та дронів01.02.25, 20:25 • 42489 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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