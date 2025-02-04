На заседании СНБО приняли решение о санкциях: Зеленский анонсировал несколько жестких пакетов

Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где принято решение о санкциях, будут жесткие пакеты. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Принято на СНБО и решение по санкциям. Списки вскоре. Будет несколько жестких пакетов", - сообщил Зеленский.

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