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На заседании СНБО приняли решение о санкциях: Зеленский анонсировал несколько жестких пакетов

На заседании СНБО приняли решение о санкциях: Зеленский анонсировал несколько жестких пакетов

Киев  •  УНН

 • 7596 просмотра

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На заседании СНБО принято решение о введении новых санкционных пакетов. Президент Зеленский анонсировал, что списки санкций будут обнародованы в ближайшее время.

Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где принято решение о санкциях, будут жесткие пакеты. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Принято на СНБО и решение по санкциям. Списки вскоре. Будет несколько жестких пакетов", - сообщил Зеленский.

Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне: Зеленский о поставках рф компонентов для ракет и дронов01.02.25, 20:25 • 41119 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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