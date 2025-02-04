На заседании СНБО приняли решение о санкциях: Зеленский анонсировал несколько жестких пакетов
Киев • УНН
На заседании СНБО принято решение о введении новых санкционных пакетов. Президент Зеленский анонсировал, что списки санкций будут обнародованы в ближайшее время.
Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где принято решение о санкциях, будут жесткие пакеты. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
"Принято на СНБО и решение по санкциям. Списки вскоре. Будет несколько жестких пакетов", - сообщил Зеленский.
Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне: Зеленский о поставках рф компонентов для ракет и дронов01.02.25, 20:25 • 41119 просмотров