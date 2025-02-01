Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне: Зеленский о поставках рф компонентов для ракет и дронов

Без критических компонентов не будет никакой возможности россии ломать жизнь других народов. Критически важно, чтобы санкции были реально сильными, а их нарушение должно трактоваться как соучастие в войне. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночную массированную атаку рф, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что сейчас в Полтаве еще продолжаются работы после удара прошлой ночью. По состоянию на это время известно о 17 людях, которые пострадали. Всем оказана помощь. Двадцать два человека спасены. Под завалами ищут еще людей. По состоянию на это время в списке погибших, к сожалению, 8 человек. Он выразил соболезнования родным и близким.

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"Всего только в ночь на этот день было применено россиянами 165 ракет и дронов - разных типов. Кроме Полтавщины под ударами были Харьковщина, Днепровщина, Запорожье, Донецкая область", - сообщил Зеленский.

Президент добавил, что Одесса восстанавливается после вчерашних ударов по центру города. Там были повреждены музеи, филармония, много исторических зданий, известный одесский отель. Под ударом в Одессе были не только украинцы, но даже норвежские дипломаты, которые работают в Украине.

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Мы должны быть всегда абсолютно честными в отношении такого российского террора: им не удалось бы самостоятельно наносить такой ущерб, так интенсивно и буквально каждую ночь. Каждый российский "шахед", каждая российская ракета - это компоненты производства других стран. Сто шестьдесят пять ударных единиц в одном ночном ударе России - все эти "искандеры", "калибры" и другие средства для убийств - это сотни и даже тысячи компонентов из других стран. Страны Европы, Китай и даже Америка. Без таких критических компонентов не будет никакой возможности России ломать жизнь других народов. Поэтому критически важно, чтобы санкции были реально сильными и такими, что их не обойдешь при любых обстоятельствах. Не должно остаться ни одного способа поставки в Россию критических компонентов для оборонного производства. Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне, и тот, кто помогает уничтожать жизни, должен за это отвечать - заявил Зеленский.

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Кроме того, Глава государства поблагодарил украинских спасателей, врачей, всех работников медицины, волонтеров - всех, кто помогает. Харьковщина, Сумы и все громады области, Чернигов, Полтава и область, Черкасская, Киевская, Донецкая области, громады нашего юга: Запорожская область, Николаевщина, Херсонщина, наша Одесская область также - и везде, где каждую ночь и каждый день есть угроза ракет и "шахедов", везде, где нужно спасать жизни.

"Я благодарю каждого, кто всегда на дежурстве, всегда помогает. И обязательно - наши мобильные огневые группы, все расчеты ПВО, наша боевая авиация, которая привлекается к защите неба. Спасибо вам!" - резюмировал Президент.