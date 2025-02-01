Удар рф по историческому центру Одессы: в ЮНЕСКО осудили атаку и планируют отправить миссию в Украину
Киев • УНН
ЮНЕСКО осудила ракетный обстрел исторического центра Одессы, который повредил культурные здания под охраной организации. Планируется направить специальную миссию в Украину для документации повреждений и определения мер реагирования.
В ЮНЕСКО осудили атаку рф по историческому центру Одессы и планируют направить в ближайшее время миссию в Украину. Об этом сообщает ЮНЕСКО Украина, передает УНН.
ЮНЕСКО осуждает ракетный обстрел объекта Всемирного наследия, исторического центра Одессы прошлой ночью, повлекший серьезные повреждения по меньшей мере двух культурных зданий, находящихся под охраной Конвенций ЮНЕСКО
В организации заявили, что повторяющиеся атаки должны прекратиться, и отметили, что команда ЮНЕСКО уже работает над оперативной документацией нанесенного ущерба и совместно с украинскими властями определяет первоочередные меры реагирования.
Также ЮНЕСКО в ближайшее время направит миссию.
Напомним
В результате ракетной атаки рф, объектом которой стал "Исторический центр Одессы", внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждено около 15 исторических зданий в центре Одессы, значительным разрушениям подверглось здание гостиницы "Бристоль".