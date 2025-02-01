Удар рф по історичному центру Одеси: в ЮНЕСКО засудили атаку і планують відправити місію до України

В ЮНЕСКО засудили атаку рф по історичному центру Одеси та планують направити найближчим часом місію до України. Про це повідомляє ЮНЕСКО Україна, передає УНН.

ЮНЕСКО засуджує ракетний обстріл об’єкту Всесвітньої спадщини, історичного центру Одеси минулої ночі, що спричинив серйозні пошкодження щонайменше двох культурних будівель, які перебувають під охороною Конвенцій ЮНЕСКО - йдеться в повідомленні.

В організації заявили, що повторювані атаки мають припинитися, та наголосили, що команда ЮНЕСКО вже працює над оперативною документацією завданої шкоди і спільно з українською владою визначає першочергові заходи реагування.

Також ЮНЕСКО найближчим часом направить місію.

Нагадаємо

Внаслідок ракетної атаки рф, об'єктом якої став "Історичний центр Одеси", внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пошкоджено близько 15 історичних будівель в центрі Одеси, значних руйнувань зазнала будівля готелю "Брістоль".