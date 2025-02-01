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Ракетний удар рф по історичному центру Одеси у списку ЮНЕСКО: пошкоджено близько 15 пам'яток - мер

Ракетний удар рф по історичному центру Одеси у списку ЮНЕСКО: пошкоджено близько 15 пам'яток - мер

Київ • УНН

 • 32294 перегляди

Внаслідок ракетної атаки рф пошкоджено близько 15 історичних будівель в центрі Одеси, включаючи готель "Брістоль". Серед постраждалих об'єктів - філармонія та музеї, що перебувають під захистом ЮНЕСКО.

Внаслідок ракетної атаки рф, об'єктом якої став "Історичний центр Одеси", внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пошкоджено близько 15 історичних будівель в центрі Одеси, значних руйнувань зазнала будівля готелю "Брістоль", повідомив у суботу мер міста Геннадій Труханов у Telegram, пише УНН.

31.01.2025 об’єктом ракетної атаки знову став "Історичний центр Одеси", внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Значних руйнувань, масштаб яких ще не встановлено, зазнала будівля готелю "Брістоль" - одна з найвиразніших архітектурних споруд центральної частини міста. Внаслідок потужної вибухової хвилі постраждали довколишні історичні будівлі. Різного ступеня пошкоджень зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини

- написав Труханов.

З його слів, основні пошкодження - вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення.

"Серед постраждалих об’єктів дві пам’ятки національного значення: філармонія (Нова Біржа), Будинок Вучині, а також два музеї: Музей західного та східного мистецтва, філія Літературного музею (Будинок Сікара)", - зазначив Труханов.

Суттєвих пошкоджень, за його словами, зазнали вітражі та автентичне столярне заповнення великих вікон із півциркульним завершенням у будівлях Союзу архітекторів України та Банку "Порто-Франко".

"Найціннішою з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є філармонія (Нова Біржа). Вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, пошкодила вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень. Вплив атаки на стан основних конструкцій оцінять фахівці після додаткового обстеження", - повідомив Труханов.

З 2023 року будівля філармонії перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО відповідно до Другого протоколу 1999 року до Гаазької конвенції 1954 року "Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту".

Одещина вночі зазнала атаки рф "шахедами": постраждали літня жінка та дитина, показали наслідки01.02.25, 12:51 • 28060 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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