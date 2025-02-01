Ракетный удар рф по историческому центру Одессы в списке ЮНЕСКО: повреждены около 15 памятников - мэр
Киев • УНН
В результате ракетной атаки рф повреждено около 15 исторических зданий в центре Одессы, включая отель «Бристоль». Среди пострадавших объектов - филармония и музеи, находящиеся под защитой ЮНЕСКО.
В результате ракетной атаки рф, объектом которой стал "Исторический центр Одессы", внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждено около 15 исторических зданий в центре Одессы, значительным разрушениям подверглось здание гостиницы "Бристоль", сообщил в субботу мэр города Геннадий Труханов в Telegram, пишет УНН.
31.01.2025 объектом ракетной атаки вновь стал "Исторический центр Одессы", внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительным разрушениям, масштаб которых еще не установлен, подверглось здание гостиницы "Бристоль" - одно из самых выразительных архитектурных сооружений центральной части города. В результате мощной взрывной волны пострадали близлежащие исторические здания. Разной степени повреждений получили около 15 памятников культурного наследия
По его словам, основные повреждения - выбитые оконные стекла и смещенное столярное заполнение.
"Среди пострадавших объектов два памятника национального значения: филармония (Новая Биржа), Дом Вучини, а также два музея: Музей западного и восточного искусства, филиал Литературного музея (Дом Сикара)", - отметил Труханов.
Существенные повреждения, по его словам, получили витражи и аутентичное столярное заполнение больших окон с полуциркульным завершением в зданиях Союза архитекторов Украины и банка "Порто-Франко".
"Самым ценным с архитектурной и социальной точки зрения среди поврежденных зданий является филармония (Новая Биржа). Взрывная волна выбила аутентичное столярное заполнение главного парадного входа, повредила витражи и внутреннюю отделку помещений. Влияние атаки на состояние основных конструкций оценят специалисты после дополнительного обследования", - сообщил Труханов.
С 2023 года здание филармонии находится под усиленной защитой ЮНЕСКО в соответствии со Вторым протоколом 1999 года к Гаагской конвенции 1954 года "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".
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