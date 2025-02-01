Одесская область ночью подверглась атаке рф «шахедами»: пострадали пожилая женщина и ребенок, показали последствия
Киев • УНН
Российские войска атаковали Одесскую область дронами «Shahed-136». Повреждены пять частных домов, газопровод, а две местные жительницы получили стрессовую реакцию.
Российские войска ночью атаковали Одесскую область ударными дронами типа «Shahed», повреждены пять частных домов, газопровод, пострадали 77-летняя женщина и ребенок, сообщили в Одесской областной прокуратуре в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 01 февраля ночью вооруженные силы рф атаковали Одесскую область беспилотниками, предварительно, типа «Shahed-136».
В Одесском районе повреждены по меньшей мере пять частных жилых домов, хозяйственные постройки и газопровод. 77-летняя жительница и 9-летняя девочка испытали острую реакцию на стресс
Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
31 января вечером вооруженные силы рф атаковали Одессу баллистическими ракетами, предварительно, типа «Искандер». В центральной части города разрушениям подверглось здание гостиницы, выбиты окна и повреждены фасады в близлежащих домах и помещениях. Сообщалось о 7 пострадавших.
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