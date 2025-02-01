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Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 105364 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 106340 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

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31 января, 12:45 • 108092 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 108664 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество пострадавших от ракетного удара по Одессе возросло до семи: новые фотоподробности

Количество пострадавших от ракетного удара по Одессе возросло до семи: новые фотоподробности

Киев  •  УНН

 • 3073 просмотра

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В результате российской атаки по историческому центру Одессы пострадали семь человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести и получают необходимую медицинскую помощь.

Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Одессе возросло до семи человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Детали

В пятницу, в 23:48 глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил в своем Тelegram-канале о новом количестве пострадавших в результате вражеской атаки на город. 

Известно о семи пострадавших в результате удара российских террористов по историческому центру Одессы

- написал Олег Кипер в Telegram.

Чиновник добавил, что все в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

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На месте продолжают работать экстренные службы.

Напомним

В результате российской атаки поврежден отель "Бристоль" в центральной части Одессы. Перед инцидентом были зафиксированы скоростные цели в акватории Черного моря и слышны взрывы в городе.

Зеленский об атаке рф на Одессу: предварительно - баллистика31.01.25, 20:27 • 21241 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаУНН-Одесса
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
odessaОдесса

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