Количество пострадавших от ракетного удара по Одессе возросло до семи: новые фотоподробности
Киев • УНН
В результате российской атаки по историческому центру Одессы пострадали семь человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести и получают необходимую медицинскую помощь.
Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Одессе возросло до семи человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Детали
В пятницу, в 23:48 глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил в своем Тelegram-канале о новом количестве пострадавших в результате вражеской атаки на город.
Известно о семи пострадавших в результате удара российских террористов по историческому центру Одессы
Чиновник добавил, что все в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
На месте продолжают работать экстренные службы.
Напомним
В результате российской атаки поврежден отель "Бристоль" в центральной части Одессы. Перед инцидентом были зафиксированы скоростные цели в акватории Черного моря и слышны взрывы в городе.
Зеленский об атаке рф на Одессу: предварительно - баллистика31.01.25, 20:27 • 21241 просмотр