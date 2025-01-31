Зеленский об атаке рф на Одессу: предварительно - баллистика
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по Одессе пострадали два человека и элитный отель «Бристоль». Повреждено здание в охранной зоне ЮНЕСКО, продолжаются восстановительные работы.
В Одессе продолжаются работы после российских ракетных ударов. Предварительно - баллистика. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.
«Сейчас на Юге нашей страны - в Одессе - продолжаются работы после российских ракетных ударов. Предварительно - баллистика. Удары просто по городу, по обычной гражданской застройке. Снова и снова и снова: ПВО - первый приоритет, работаем со всеми партнерами, чтобы дать больше защиты нашему государству», - сообщил Зеленский.
Дополнение
Из-за российской атаки пострадал элитный отель «Бристоль» в центре Одессы.
Впоследствии мэр Геннадий Труханов сообщил, что в результате российской атаки на исторический центр Одессы пострадали два человека, их доставляют в больницы. Повреждено здание в охранной зоне ЮНЕСКО.