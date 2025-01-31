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Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
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Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
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Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский об атаке рф на Одессу: предварительно - баллистика

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В результате российского ракетного удара по Одессе пострадали два человека и элитный отель «Бристоль». Повреждено здание в охранной зоне ЮНЕСКО, продолжаются восстановительные работы.

В Одессе продолжаются работы после российских ракетных ударов. Предварительно - баллистика. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

«Сейчас на Юге нашей страны - в Одессе - продолжаются работы после российских ракетных ударов. Предварительно - баллистика. Удары просто по городу, по обычной гражданской застройке. Снова и снова и снова: ПВО - первый приоритет, работаем со всеми партнерами, чтобы дать больше защиты нашему государству», - сообщил Зеленский.

Дополнение

Из-за российской атаки пострадал элитный отель «Бристоль» в центре Одессы.

Впоследствии мэр Геннадий Труханов сообщил, что в результате российской атаки на исторический центр Одессы пострадали два человека, их доставляют в больницы. Повреждено здание в охранной зоне ЮНЕСКО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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