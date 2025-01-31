Зеленський про атаку рф на Одесу: попередньо – балістика

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Внаслідок російського ракетного удару по Одесі постраждали двоє людей та елітний готель "Брістоль". Пошкоджено будівлю в охоронній зоні ЮНЕСКО, тривають відновлювальні роботи.

В Одесі тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередньо - балістика. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

"Зараз на Півдні нашої країни – в Одесі – тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередньо – балістика. Удари просто по місту, по звичайній цивільній забудові. Знову й знову: ППО – перший пріоритет, працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі", - повідомив Зеленський.

Доповнення

Через російську атаку постраждав елітний готель "Брістоль" у центрі Одеси.

Згодом мер Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок російської атаки на історичний центр Одеси постраждало двоє людей, їх доставляють до лікарень. Пошкоджено будівлю в охоронній зоні ЮНЕСКО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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