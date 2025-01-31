Атака на Одесу: у центрі постраждав елітний готель "Брістоль"

Через російську атаку постраждав елітний готель "Брістоль" у центрі Одеси. Про це повідомляє Думська, передає УНН.

"...наслідки удару біля готелю "Брістоль" у центрі Одеси", - ідеться в повідомленні.

Перед цим Повітряні Сили повідомляли про кілька швидкісних цілей в акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що в Одесі було чути вибухи.