В Одессе снова прогремели взрывы
Киев • УНН
В Одессе прогремели мощные взрывы, местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях. Воздушные силы сообщают об обнаружении скоростной цели в акватории Черного моря в направлении Одессы.
Взрывы снова раздаются в Одессе, жителей призывают оставаться в укрытиях. Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
"Опять мощные взрывы! Не покидайте укрытия!" - сообщил Кипер.
В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в акватории Черного моря в направлении Одессы.