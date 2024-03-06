В Одессе прогремел взрыв
Киев • УНН
Взрыв прогремел в Одессе после того, как ПС ВСУ предупредили об угрозе атаки баллистических ракет в районах, где объявлена воздушная тревога.
В Одессе раздался звук взрыва после сообщения Воздушных сил ВСУ об угрозе применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога, передает УНН.
Суспільне сообщило, что в Одессе прогремел взрыв.
В свою очередь председатель ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы находится в укрытии.
"Одесса, немедленно в укрытие", - написал Кипер.
Перед этим ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
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В Одессе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Одессе после того, как ПС ВСУ предупредили об угрозе атаки баллистических ракет в районах, где объявлена воздушная тревога.
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