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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 08:50  •  35055 просмотра

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Взрыв прогремел в Одессе после того, как ПС ВСУ предупредили об угрозе атаки баллистических ракет в районах, где объявлена воздушная тревога.

В Одессе раздался звук взрыва после сообщения Воздушных сил ВСУ об угрозе применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога, передает УНН

Суспільне сообщило, что в Одессе прогремел взрыв. 

В свою очередь председатель ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы находится в укрытии. 

"Одесса, немедленно в укрытие", - написал Кипер.

Перед этим ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. 

"Угроза применения баллистического вооружения  в областях, где объявлена воздушная тревога!", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Сегодня ночью рф снова коварно направляла ударные беспилотники по мирному населению Одессы - Кипер6 марта 2024, 08:15 • 16550 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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