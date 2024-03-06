В Одесі пролунав вибух
Київ • УНН
Вибух пролунав в Одесі після того, як ПС ЗСУ попередили про загрозу атаки балістичних ракет у районах, де оголошена повітряна тривога.
В Одесі пролунав звук вибуху після повідомлення Повітряних сил ЗСУ про загрозу застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога, передає УНН.
Суспільне повідомило, що в Одесі пролунав вибух.
Своєю чергою голова ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси знаходиться в укритті.
"Одеса, негайно в укриття", - написав Кіпер.
Перед цим ПС ЗСУ попереджали про загроза застосування балістичного озброєння.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога!", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Сьогодні вночі рф знову підступно спрямовувала ударні безпілотники по мирному населенню Одеси - Кіпер06.03.24, 10:15 • 26440 переглядiв