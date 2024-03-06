Сьогодні вночі рф знову підступно спрямовувала ударні безпілотники по мирному населенню Одеси - Кіпер
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони в Одеській області знищили 18 ворожих безпілотників, які росія запустила під час нічної атаки.
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів про наслідки нічної атаки рф на Одесу, передає УНН.
Деталі
Так, вночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками "Shahed-131/136", пише Кіпер.
"Наші сили ППО знищили 18 ворожих дронів. На щастя, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.
Російські терористи вкотре підступно спрямовували ударні безпілотники по населених пунктах, промислових об'єктах прибережної зони.
Маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО.
Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі", - інформує Кіпер, додаючи, що правоохоронці фіксують чергові злочини росіян.