Сьогодні вночі рф знову підступно спрямовувала ударні безпілотники по мирному населенню Одеси - Кіпер

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 8818 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 69824 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154775 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151628 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125496 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133865 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85688 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93361 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98966 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89755 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.8м/с
60%
Популярнi новини

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

13 квітня, 12:53 • 7154 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14644 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7712 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9850 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 5840 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151628 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223559 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373110 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309190 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417284 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2528 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14681 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31706 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28500 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125496 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Сьогодні вночі рф знову підступно спрямовувала ударні безпілотники по мирному населенню Одеси - Кіпер

Київ • УНН

 • 26440 перегляди

Сили протиповітряної оборони в Одеській області знищили 18 ворожих безпілотників, які росія запустила під час нічної атаки.

Сьогодні вночі рф знову підступно спрямовувала ударні безпілотники по мирному населенню Одеси - Кіпер

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів про наслідки нічної атаки рф на Одесу, передає УНН.

Деталі

Так, вночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками "Shahed-131/136", пише Кіпер.

"Наші сили ППО знищили 18 ворожих дронів. На щастя, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Російські терористи вкотре підступно спрямовували ударні безпілотники по населених пунктах, промислових об'єктах прибережної зони.

Маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі", - інформує Кіпер, додаючи, що правоохоронці фіксують чергові злочини росіян.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
Одеса
Brent
$65.29
Bitcoin
$83,601.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.45
Ethereum
$1,593.59