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Сегодня ночью рф снова коварно направляла ударные беспилотники по мирному населению Одессы - Кипер

Сегодня ночью рф снова коварно направляла ударные беспилотники по мирному населению Одессы - Кипер

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 08:15  •  4168 просмотра

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Силы противовоздушной обороны в Одесской области уничтожили 18 вражеских беспилотников, которые россия запустила во время ночной атаки.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал о последствиях ночной атаки рф на Одессу, передает УНН.

Детали

Ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками "Shahed-131/136", пишет Кипер.

"Наши силы ПВО уничтожили 18 вражеских дронов. К счастью, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Российские террористы в очередной раз коварно направляли ударные беспилотники по населенным пунктам, промышленным объектам прибрежной зоны.

Маневры дронов в жилых кварталах затрудняли работу силам ПВО.

В результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе поврежден очередной рекреационный объект, газопровод и жилые дома в частном секторе", - информирует Кипер, добавляя, что правоохранители фиксируют очередные преступления россиян.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
odessaОдесса
Сьогодні вночі рф знову підступно спрямовувала ударні безпілотники по мирному населенню Одеси - Кіпер
Last night Russia again insidiously directed attack drones at civilians in Odesa - Kiper
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Сегодня ночью рф снова коварно направляла ударные беспилотники по мирному населению Одессы - Кипер

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