В Одесі знову пролунали вибухи

Вибухи знову лунають в Одесі, жителів закликають залишатись в укриттях. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

"Знову потужні вибухи! Не лишайте укриттів!" - повідомив Кіпер.

У Повітряних силах попередили про швидкісну ціль в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

В Одесі пролунав вибух