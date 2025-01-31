В Одесі знову пролунали вибухи
Київ • УНН
В Одесі пролунали потужні вибухи, місцева влада закликає жителів залишатися в укриттях. Повітряні сили повідомляють про виявлення швидкісної цілі в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.
Вибухи знову лунають в Одесі, жителів закликають залишатись в укриттях. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
"Знову потужні вибухи! Не лишайте укриттів!" - повідомив Кіпер.
У Повітряних силах попередили про швидкісну ціль в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.