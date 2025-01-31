В Одесі пролунав вибух
Київ • УНН
У місті Одеса зафіксовано вибух на фоні попередження про загрозу балістичного озброєння з півдня. Мер міста Геннадій Труханов закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.
В Одесі пролунав вибух на тлі балістичної загрози. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
"У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях", - повідомив Труханов.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошена повітряна тривога.
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