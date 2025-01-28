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Нічна атака рф на Одесу: постраждали ЖК та школа

Нічна атака рф на Одесу: постраждали ЖК та школа

Київ • УНН

 • 34339 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу в Одесі пошкоджено квартири на 18-19 поверхах ЖК та вибито вікна в чотирьох багатоповерхівках. Постраждало 3 людини, знищено 6 автомобілів та пошкоджено школу.

В Одесі через нічну атаку рф пошкоджено квартири у ЖК, а також школу. Про деталі повідомили мер міста Ганнадій Труханов та в Одеській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки міста: в одному з житлових комплексів зруйновано частини квартир на 18 та 19 поверхах, вибито вікна в чотирьох багатоповерхівках", - повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що пошкоджено кілька десятків автомобілів, з яких щонайменше 6 автівок повністю знищені вогнем. В Одесі, як вказано, наразі відомо про 3 постраждалих, медична допомога надана на місці події.

Як повідомив мер міста Труханов, у результаті атаки рф пошкоджень зазнала одна із шкіл міста, ведуться роботи із закриття вікон.

Одесу та район ворог атакував ракетою та дронами: пошкоджено будинки та склад із зерном, 4 постраждалих28.01.25, 08:59 • 33973 перегляди

В Одеському районі, за повідомленням, пошкоджено щонайменше шість приватних житлових будинків, господарчі будівлі. Отримав поранення 91-річний чоловік, його доставили до лікарні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаУНН-Одеса
odesaОдеса

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